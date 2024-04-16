Шевченківський суд Львова виніс вирок двом мешканцям Новояворівська

Шевченківський районний суд Львова звільнив від покарання Михайла Горбатенка та Ореста Хім'яка з Новояворівська, яких звинувачували у незаконному переправленні людей через державний кордон, і призначив їм по року іспитового терміну. У вироку йдеться, що чоловіки у 2023 році підробили три свідоцтва про народження дітей для військовозобов'язаного. Така послуга коштувала 5 тис. доларів.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені створили канал у Telegram, де розповіли, що зможуть виготовити документи, які дозволять чоловікам перетинати кордон. Знайти клієнта їм вдалось весною 2023 року. Михайло Горбатенко та Орест Хім'як мали виготовити документи, які надають військовозобов'язаному статус багатодітного батька. Вони попросили за послугу 500 доларів завдатку.

Обвинувачені 7 червня повідомили, що свідоцтва про народження готові й попросили чоловіка наступного дня прийти в ТЦ «Спартак», забрати документи та передати решту грошей. Згодом Горбатенка та Хім'яка затримали правоохоронці та вилучили гроші, які насправді були імітаційними.

Під час судових засідань чоловіки повністю визнали свою провину. Крім цього, майже 215 тис. грн застави, яку внесли за одного з обвинувачених, перерахували для Збройних сил України.

Суддя Ірина Зима визнала Михайла Горбатенка та Ореста Хім'яка винними у незаконному переправленні людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 ККУ), але на підставі угоди про визнання винуватості звільнила від покарання, призначивши по року іспитового терміну. Чоловіки також мають сплатити 13 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.