Сихівський районний суд Львова визнав львів’янина винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю. Чоловік погрожував перехожим пістолетом, наводячи на них зброю, але уник тюремного покарання у суді.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився на початку березня 2024 року. Львів’янин Роман Вільчинський без причини спрямував пістолет на перехожого, який втік разом із іншими людьми у бік яких була наставлена зброя. Після цього чоловік один раз вистрелив у повітря. У матеріалах справи вказано, що він стріляв із вогнепальної зброї та мав при собі ще 10 патронів.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом незаконного поводження зі зброєю та вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Під час судового засідання львів’янин визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Богдан Мичка, він врахував сприяння обвинуваченого у розкритті справи, посередню характеристику за місцем проживання та позитивну характеристику з місця роботи чоловіка. Суддя визнав Романа Вільчинського винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши три роки та два місяці тюрми, але звільнив від відбування покарання з півторарічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.