Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок Володимиру Гиндрюку, який переправляв чоловіків за кордон поза межами пунктів пропуску. Суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, 31 травня Володимир Гиндрюк зустрівся двома чоловіками, які хотіли незаконно перетнути кордон. Одна зустріч відбулась у Хусті, а інша у селі Косівська Поляна біля Рахова. Раніше вони домовлялись про незаконний перетин кордону по телефону.

Обвинувачений на авто Audi їх довіз чоловіків до русла річки Тиса, де їм треба було переплисти річку на гумовому човні і потім пішки перетнути кордон з Румунією. Володимир Гиндрюк надав їм вказівки щодо незаконного перетину кордону та пообіцяв доставити їхні особисті речі у Румунію.

Прикордонники затримали ухилянтів, коли ті переплили річку Тиса на гумовому човні. Згодом затримали й організатора схеми. Володимир Гиндрюк у суді визнав, що він намагався незаконно переправити чоловіків за кордон.

Справу розглянув суддя Михайло Довжанин, який дослідив усі матеріали справи та визнав обвинуваченого винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон, призначивши йому п’ять років тюрми. Однак суддя звільнив його від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.