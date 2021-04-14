Автобус «Еталон» на смерть збив дівчинку у Дрогобичі

Дрогобицький районний суд звільнив від покарання водія маршрутки, який на смерть збив 13-дівчинку на пішохідному переході у Дрогобичі. Винуватець ДТП покаявся, а батьки дівчинки заявили, що не мають до нього претензій.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, ДТП трапилась 11 листопада 2020 року близько 8:20 ранку. Водій рейсового автобуса «Еталон» Тарас Ф. збив 13-річну дівчинку на регульованому пішохідному переході на вул. Трускавецькій. Дівчинка отримала численні травми і померла дорогою у лікарню.

Тарас Ф. під час судового засідання у цій справі 12 квітня заявив, що повністю визнає свою провину у скоєні смертельної ДТП. Він пояснив, що того ранку виїхав на маршрут №147 (Дрогобич-Трускавець). Від’їжджаючи від зупинки, він побачив дівчинку, яка йшла тротуаром і не помітив, як вона почала переходити дорогу та збив її. Водій маршрутки попросив суд не карати його суворо, бо він має намір відшкодувати компенсацію батькам загиблої дівчинки, а також має на утриманні батьків-інвалідів.

Батьки загиблої дівчинки заявили, що Тарас Ф. не відшкодував їм збитки, однак вони не мають до нього претензій, оскільки планують стягнути компенсацію зі страхової компанії. Також вони не заперечили можливість призначити Тарасу Ф. покарання без ув’язнення.

Суддя Дрогобицького райсуду Руслана Курус взяла до уваги те, що Тарас Ф. вчинив ДТП з необережності, вибачився перед батьками загиблої дівчинки, а також щиро розкаявся. Також суд взяв до уваги позицію прокурора, який під час судових дебатів наполіг, що Тарасові Ф. не обов’язково призначати тюремний термін, щоб його виправити і перевиховати. Зрештою суд призначив Тарасові Ф. 5 років ув’язнення і одразу звільнив його від відбування покарання з іспитовий термін два роки. Якщо протягом цього періоду він порушить закон, то отримає реальний термін.