Суддя заявив про тиск юристів Філарета у справі про ліквідацію УПЦ КП

Руслан Арсірій оголосив самовідвід у справі про ліквідацію УПЦ КП

Суддя Окружного адмінсуду Руслан Арсірій, який розглядає справу за позовом почесного патріарха Філарета проти Міністерства культури, заявив про тиск з боку юристів УПЦ КП і оголосив про свій самовідвід.

«Мною направлені заяви до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України з повідомленням про втручання (Ткаченко Н. А.) у процес здійснення правосуддя в рамках справи №640/11678/19. Оскільки (Ткаченко Н. А.) перебуває у трудових відносинах з позивачем і одночасно є особою, яка втручається у процес здійснення правосуддя у цій справі, вважаю, що не можу брати участі в розгляді цієї справи, оскільки вказані обставини надалі можуть призвести до ускладнення розгляду справи і вирішення спору по суті, оскільки повне, всебічне і докладне з’ясування обставин справи можливе лише за умови взаємної довіри і поваги при комунікації між судом та учасниками справи», – заявив суддя, якого процитував телеканал «24».

У пресслужбі УПЦ КП повідомили, що 11 вересня суд визнав протиправним наказ Міністерства культури, яким скасовано дію статутів Української православної церкви Київського патріархату та Київської патріархії. Таким чином, як зазначає телеканал «24», суддя фактично вказав, що виносив рішення у справі УПЦ КП під тиском юриста УПЦ КП.

Нагадаємо, що підконтрольна Філарету Українська православна церква Київського патріархату подала до суду на Міністерство культури через «незаконне» скасування реєстрації УПЦ КП.

На переконання почесного патріарха Філарета, Міністерство культури незаконно зняло з реєстрації Київську патріархію і УПЦ КП.

УПЦ КП саморозпустилася на Об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, на якому було утворено Православну церкву України.