Сукня львівської дизайнерки з'явилась на червоній доріжці Каннського фестивалю

Другий рік поспіль сукня від Оксани Караванської з'являэться у Каннах

Сукню від львівського бренду Oksana Karavanska обрала для червоної доріжки Каннського кінофестивалю телеведуча та продюсерка з Монако, народжена у Львові, Гражина Чаплін.

Нагадаємо, Гражина Чаплін була «Міс України-2002». Уже другий рік поспіль вона обирає сукню саме цього бренду.

Фото Крістіни Афанасьєвої

«Сукня Haute Couture, кольору чорної перлини з синім переливом, пошита вручну, французьке мереживо, розшите бісером і паєтками на короткому шовковому чохлі. Якщо минулорічна сукня була екстравагантною, «на грані фолу», то в цій хотілось добитися королівської елегантності», - розповіла ZAXID.NET Оксана Караванська.

Цю сукню дизайнерка створила спеціально для червоної доріжки відкриття Каннського кінофестивалю.

Фестиваль відкрився 14 травня фільмом Джима Джармуша «Мертві не вмирають», у якому зіграли Білл Мюррей, Тільда Свінтон, Адам Драйвер, Селена Гомес та інші. Разом із іншими зірками вони першими піднялись червоними сходами.

Триватиме фестиваль до 25 травня.