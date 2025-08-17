Шон Пенн відзначає 65-річчя

Шон Пенн – американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Він є лауреатом «Оскара» за головні ролі у фільмах «Таємнича ріка» та «Гарві Мілк». Загалом, Пенн – один із найтитулованіших акторів сучасності, призер трьох найбільших кінофестивалів світу – Каннського, Венеціанського (двічі) і Берлінського.

16 листопада 202й року він приїхав до Києва, щоб зробити фільм про Революції гідності. Активно та послідовно Пенн виступав проти російської агресії.

5 вересня 2022 року російська влада внесла Пенна і Бена Стіллера до «чорного списку», заборонивши в'їзд до Росії.

8 листопада 2022 року під час зустрічі в Києві з Володимиром Зеленським Шон Пенн передав один із двох своїх «Оскарів» президенту України Володимиру Зеленському. Пенн є кавалером ордену «За заслуги» III ступеня.

17 лютого 2023 року на берлінському кінофестивалі відбулася прем'єра документального фільму «Суперсила» - фільму Шона Пенна про війну в Україні.

17 серпня Шон Пенн відзначає 65-й день народження. Тож пригадаємо його найвидатніші ролі.

«Тонка червона лінія»

The Thin Red Line, 1998, реж. Терренс Малік

Військова драма про Другу світову війну на Тихому океані. Історія про битву за острів Гуадалканал перетворюється в метафоричне полотно. Для головних героїв – купки солдат, що кинуті в котел військових дій, – вже не важливе питання, хто і за що воює. Вони борються за своє власне виживання, точно так само, як в одній зі сцен фільму пробує врятуватись птах із підбитим крилом.

«Я – Сем»

I Am Sam, 2001, реж. Джессі Нельсон

Розумово відсталий Сем самотужки виховує доньку(Дакота Феннінг). Однак коли дівчинка починає випереджати батька у своєму розвитку, у їхнє життя втручається державна система.

«Таємнича ріка»

Mystic River, 2003, реж. Клінт Іствуд

Джиммі, Шон, Дейв дружать з дитинства. Джиммі найсміливіший і зухвалий, Шон більш м’який, а ось Дейвід був тишком. Одного дня, коли вони бавились на вулиці, до них під’їхала машина. У ній сиділи двоє, один вийшов, під виглядом поліцейського змусив Дейва сісти в автомобіль. Ніхто з друзів не міг навіть запідозрити, що через пару десятків років, цей день стане ключовим у їхньому житті.

«21 грам»

21 Grams, 2003, реж. Алехандро Ґонсалес Іньяріту

Існує дивна гіпотеза про те, що, вмираючи, людина втрачає у вазі рівно 21 грам. Існує думка, що це матеріальна вага людської душі. Головні герої, однак, не замислюються про це. У кожного з них своя гірка доля, яка змушує їх розмірковувати про життя та смерть. Колишній в'язень вирішує не повертатися до темного минулого та випадково збиває дітей. Це дочки колишньої наркоманки, ...

«Гарві Мілк»

Milk. 2008, реж. Гас Ван Сент

Шон Пенн зіграв американського політика, який першим із усіх політичних діячів гучно розповів про свою сексуальну орієнтацію, виступаючи на законодавчому рівні на захист гомосексуалістів.

«Якось у Голлівуді»

What Just Happened, 2008, режисер Баррі Левінсон

Екранізація сатиричної книги голлівудського продюсера Арта Лінсона «Що трапилося? Гіркі голлівудські історії з передової». Кар'єра продюсера Бена йде не так добре, як колись. Як і особисте життя. Колеги, схоже, із задоволенням спостерігають за його невдачами, а Бен намагається за будь-яку ціну завершити зйомки свого багатостраждального проєкту та потрапити разом із ним на Каннський фестиваль.

У фільмі зіграли Роберт Де Ніро, Робін Райт, Шон Пенн, Кетрін Кінер, Брюс Вілліс, Джон Туртурро, Байрон де Марс та інші.

«Де б ти не був»

This Must Be the Place, 2011, реж. Паоло Соррентіно

Головний герой фільму, Шаєнн – у минулому відомий рок-музикант. Він пішов зі сцени після того, як двоє підлітків покінчили життя самогубством, наслухавшись похмурої музики Cheyenne and the Fellows. Уже 20 років колишній музикант живе в Дубліні зі своєю дружиною Джейн, заробляючи на життя ставками на біржі. Незважаючи на це, він продовжує носити готик-рок-одяг, наносити на обличчя макіяж, фарбувати очі та губи. Усамітнення Шаєнна несподівано перериває дзвінок кузена Річарда, який повідомляє, що батько рокера, з яким той не спілкувався вже 30 років, вмирає. Шаєнн приїжджає до Нью-Йорка, але встигає тільки до похорону. Ознайомившись зі щоденниками батька, він дізнається про його юність, проведену в Освенцимі, і про нацистського ката Алоїса Ланге, який катував батька. Герой вирішує помститися нацисту і вирушає на його пошуки.