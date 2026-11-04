Еліна Світоліна у 2018-му перемагала на WTA Finals

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка посідає шосте місце у світовому рейтингу, отримала суперниць на груповому етапі підсумкового турніру WTA 2026 року, повідомила пресслужба Жіночої тенісної асоціації.

За підсумками жеребкування, яке відбулося в ніч на 4 листопада, перша ракетка України виступатиме у групі 2. Компанію Світоліній складуть друга ракетка світу Аріна Соболенко з Білорусі та третя сіяна Мірра Андрєєва з Росії, які, нагадаємо, мають так званий «нейтральний» статус. До цієї групи також потрапила чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка отримала сьомий номер посіву. Сама Еліна стала шостою сіяною на змаганнях.

До іншої групи під номером 1 потрапили Єлена Рибакіна (WTA № 1) з Казахстану, американки Коко Гофф (WTA № 4) і Джессіка Пегула (WTA № 5), та Лінда Носкова (WTA № 8) з Чехії.

За підсумками групового етапу, в якому кожна учасниця проведе по три матчі, до півфіналу вийдуть по дві найкращі тенісистки з кожної четвірки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Підсумковий турнір WTA проходитиме з 8 до 15 листопада на хардових кортах Індіан-Веллса у США. Світоліна вчетверте виступить на цих змаганнях. У 2018 році українка стала їхньою переможницею.

Першу зустріч на WTA Finals 2026 Еліна Світоліна проведе 9 листопада проти Мірри Андрєєвої. Того ж дня зіграють між собою Соболенко та Мухова.