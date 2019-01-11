Світовий банк зробив супутниковий моніторинг сільгоспземель на Львівщині

Ринку землі в Україні не буде.

Світовий банк (СБ) завершив першу частину пілотного проекту супутникового моніторингу сільськогосподарських земель у Львівській, Київській та Миколаївській областях. Про це повідомила прес-служба американської компанії EOS, яка реалізувала цей проект, повідомив «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням, компанія на підставі даних космічного моніторингу здійснила аналіз рослинного покриву земної поверхні. Це дало змогу створити карти посівів сільгоспкультур, визначити точні межі полів, а також виділити всі основні типи покриттів на території трьох областей за період із 2016 по 2018 рік.

«Проект було запущено в травні 2018 року у межах п'ятирічної програми СБ із підвищення прозорості та ефективності управління земельними активами в Україні – Land Transparency. Наприкінці грудня ми представили звіт щодо першої частини проекту. Продовження проекту буде, проте в якому форматі, поки що невідомо», – розповіла координатор проектів EOS Наталія Боротканич.

За даними компанії, космічний моніторинг дає змогу точно оцінити площу посівів, відстежувати стан рослин на всіх фазах росту, прогнозувати врожай на ранніх стадіях і контролювати аграрні операції.

«Коли ми почнемо моніторити ринок землі з космосу, буде важче підробити дані. В результаті моніторингу ми побачили, що не завжди є сівозміна, ми побачили помилки в кадастрі. Наразі ми не знаємо, скільки культур та в яких обсягах насправді росте в Україні. Ми отримуємо дані статистики від фермерів, але дуже часто вони подають дані неправильно. А космічні технології дадуть нам змогу все це контролювати», – пояснила Боротканич.

За її словами, СБ реалізує проект Land Transparency за фінансової підтримки ЄС, замовником проекту є український уряд. У проекті беруть участь представники держорганів, зокрема Держгеокадастру.

На переконання компанії EOS, супутниковий моніторинг має сприяти розвитку ринку агрострахування, потенціал якого в Україні оцінюють в 50 млн доларів.

До слова, 20 грудня 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, що продовжив термін дії заборони на вільний обіг земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.