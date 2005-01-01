«Свобода» і Опоблок не голосували за закон про деокупацію

СуспільствоМарта Пономаренко, сьогодні, 14:447491

Дві групи депутатів у Верховній Раді вчора, 18 січня, не підтримали визнання Російської Федерації державою-агресором та окупантом. Це «Опозиційний блок» та представники ВО «Свобода».

За відповідний закон № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» проголосували 280 народних обранців, зокрема, 123 народні депутати від «Блоку Петра Порошенка», 76 від «Народного фронту», 22 від «Самопомочі», 17 від Радикальної партії Ляшка і 15 від «Батьківщини».

У повному складі «проти» закону проголосувала фракція «Опозиційного блоку». Не голосували за закон про деокупацію та реінтеграцію Донбасу представники ВО «Свобода» – Юрій Левченко, Андрій Іллєнко, Михайло Головко, Олег Осуховський та Олександр Марченко.

«Утрималася» від голосування і колишня українська військова Надія Савченко.

За словами Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, закон про деокупацію розширює можливості використання ЗСУ для відсічі агресії РФ та дозволяє Україні ефективніше протистояти Росії у міжнародних судах.

На думку Турчинова, цей закон створює правові і організаційні умови для відновлення територіальної цілісності України у Донецькій і Луганській областях.

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