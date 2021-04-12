Дерев’яний костел у Рудно, нині відомий як церква Покрови Пресвятої Богородиці, збудований у 1935 році

Дерев’яну церкву Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ в Рудному (передмістя Львова) зносити не будуть, переконує настоятель храму отець Ігор Щерба. Він запевняє, що на технічному паспорті будівництва допущено помилку, яку невдовзі виправлять, а нову церкву вже зводять на суміжній з костелом ділянці.

Про наміри знести дерев’яну церкву у селищі Рудне повідомив у Facebook 11 квітня депутат Львівської облради Іван Щурко. Він опублікував фото техпаспорту будівництва, на якому вказано, що парафія Покрови Пресвятої Богородиці отримала ще у листопаді 2019 року дозвіл на будівництво зі знесенням існуючого костелу. Завершити храм планують у 2025 році.

На техпаспорті будівництва вказується, що дерев'яний костел мають знести (фото Івана Щурка)

12 квітня депутат ЛМР і керівник департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко повідомив, що в техпаспорті допустили помилку, зносити дерев’яний костел ніхто не має наміру, а будівництво ведеться на суміжній ділянці.

Цю ж інформацію підтвердив ZAXID.NET настоятель церкви отець Ігор Щерба. «Така помилка сталася, ми дуже там не приглядалися, а тут подивилися – і ось маєш тобі! Ніхто не збирається і не збирався нічого зносити. От зараз я видзвонюю тих всіх, хто до того причетний, звідки то пішло, щоб то виправити. Ми ж тут зайшли у 2000 році, до того ми не мали, де служити, то наше спасіння, історія наша. Навіть якби вони хотіли то зробити, парафіяни не дали б, і я би не дав», – запевняє священик.

Фундамент нової церкви залили на суміжній зі старою церквою ділянці (фото Євгена Бойка)

За його словами, фундамент нового храму вже залили на сусідній ділянці. Коли збудують нову церкву, ще невідомо, оскільки парафії поки що бракує грошей. У майбутньому дві церкви ПЦУ функціонуватимуть поруч.

«Будемо і тут, і там служити, бо є два священики. Ми думали, що залишимо стару церкву, будемо там хоронити людей. Вона дуже тепла, там можна зимою служити. Але коли збудується нова церква, ще невідомо, шукаємо фінанси на будівництво», – каже отець Ігор Щерба.

Дерев’яний костел, нині відомий як церква Покрови Пресвятої Богородиці, збудований у 1935 році за проектом львівського архітектора Людвіка Вельтце. До 1945 року його використовувала римо-католицька громада Рудного. Після Другої світової війни радянська влада перетворила костел на шкільний спортзал.

У 90-х роках за облаштування церкви та відновлення богослужінь взялася православна громада. Тоді костел повністю відремонтували зовні та всередині, добудували ризниці та нову дзвіницю, зробили нову огорожу. У 1994 році освятили новий іконостас, потім розписали інтер’єр та освятили престол. Наріжний камінь під будівництво нової церкви поруч освятили ще 7 січня 2000 року, проте досі звели лише її фундамент.