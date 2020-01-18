Священик УПЦ МП на Волині зламав ногу при спробі обікрасти церкву ПЦУ

У ніч з 16 на 17 січня 2020 року храмова служба внутрішньої безпеки розташованого поряд з Луцьком села Жидичин помітила чоловіка, який проник на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви. Чоловік забрався на дзвіницю і хотів винести звідти металеві предмети.

Як з’ясувалося, злодієм виявився 53-річний колишній парох цього храму Володимир Гелета. Саме він після рішення Свято-Миколаївської громади перейти до ПЦУ в лютому 2019 року відкрив прицільний вогонь з рушниці свого сина по людях, які мирно грілися біля вогнища, охороняючи церкву, пише «Главком». Тому для уникнення будь-яких провокацій на місце події викликали поліцію. Зловмисника заблокували у приміщенні дзвіниці до моменту прибуття слідчо-оперативної групи.

Як інформує сторінка «Чернецтво Волині», упродовж 15 хвилин, до моменту прибуття поліції, зловмисник намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику і заявляв, що майно храму є його власністю.

Побачивши працівників поліції, які прибули за викликом, екс-настоятель вистрибнув з другого поверху дзвіниці та отримав відкритий перелом ноги. До моменту прибуття «швидкої», правоохоронці надавали першу допомогу постраждалому.

За результатами надзвичайної ситуації працівниками поліції було складено відповідні протоколи, взяті свідчення очевидців.