Священик УПЦ МП на Волині зламав ногу при спробі обікрасти церкву ПЦУ

«Це все моє, я тут 30 років служив», – заявляв священик людям, які виявили спробу крадіжки

СуспільствоВолодимир Пиріг, 18 січня42866

До теми

У ніч з 16 на 17 січня 2020 року храмова служба внутрішньої безпеки розташованого поряд з Луцьком села Жидичин помітила чоловіка, який проник на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви. Чоловік забрався на дзвіницю і хотів винести звідти металеві предмети.

Як з’ясувалося, злодієм виявився 53-річний колишній парох цього храму Володимир Гелета. Саме він після рішення Свято-Миколаївської громади перейти до ПЦУ в лютому 2019 року відкрив прицільний вогонь з рушниці свого сина по людях, які мирно грілися біля вогнища, охороняючи церкву, пише «Главком». Тому для уникнення будь-яких провокацій на місце події викликали поліцію. Зловмисника заблокували у приміщенні дзвіниці до моменту прибуття слідчо-оперативної групи.

Як інформує сторінка «Чернецтво Волині», упродовж 15 хвилин, до моменту прибуття поліції, зловмисник намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику і заявляв, що майно храму є його власністю.

Побачивши працівників поліції, які прибули за викликом, екс-настоятель вистрибнув з другого поверху дзвіниці та отримав відкритий перелом ноги. До моменту прибуття «швидкої», правоохоронці надавали першу допомогу постраждалому.

За результатами надзвичайної ситуації працівниками поліції було складено відповідні протоколи, взяті свідчення очевидців.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Поліція затримала «усміхненого грабіжника» магазинів у Львові ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук