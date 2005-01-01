Свято музики, зустріч хіпі і фільм на підтримку Сенцова

Цього тижня львів'яни проживуть найдовший день року - у четвер літнє сонцестояння в місті відзначать святом музики.

Весело і пізнавально провести літній вечір можна буде під час театральних перформансів, кінопоказів просто неба та численних лекціях про кіно, історію, культуру і архітектуру. А ще - на сцену повертаються легенди музики 1970-х!

Усі найкращі події аж до п'ятниці - у підбірці від ZAXID.NET.

У вівторок

Зустріч «Хіпі – обличчя свободи»

Цього тижня буде нагода зустрітися з легендарним пацифістом, правозахисником і письменником Аліком Олісевичем. Він, як ніхто в Україні, вміє розповідати про історію руху хіпі.

Також Алік Олісевич поділиться враженнями від своєї поїздки до США, де він був почесним гостем на відкритті виставки Socialist Flower Power: Soviet Hippie Culture в музеї Венде.

19 червня, 19:00, Центр Window on America Lviv, пл. Ринок, 9

Поколінню гіпі присвячено багато пісень і фільмів

Зустріч із Йохананом Петровським-Штерном

У вівторок також відбудеться зустріч зі знаним дослідником єврейської історії та культури в Східній Європі, професором Північно-Західного університету (Чикаґо) Йохананом Петровським-Штерном.

Професор презентуватиме український переклад книги «Анти-імперський вибір. Постання українсько-єврейської ідентичности». Ті, хто цікавиться історією українсько-єврейських стосунків - не пропустіть!

19 червня, 18:30, Книгарня «Є», просп. Свободи, 7

Lviv Roof Cinema English Club / Англомовний кіноклуб на даху

У вівторок розпочинається новий сезон літнього англійського кіноклубу на даху Lviv Film Center.

У кіноцентрі чекають усіх, хто любить кіно і хоче покращити своє володіння розмовною англійською мовою. У програмі - перегляд відомих світових фільмів англійською мовою з субтитрами. Цього тижня учасники кіноклубу дивитимуться і обговорюватимуть культовий фільм Пітера Віра «Шоу Трумена» із неповторним Джимом Керрі у головній ролі.

Квитки на кіноклуб можна придбати тут.

19 червня, 21:30, Lviv Film Center, вул. Володимира Великого, 14a

Фото - Sofia Lupul/Facebook

У середу

Лекція про Пака Чхан Ука (насилля, кохання, кіно)

Цього тижня кіномани зберуться у Першій львівській медіатеці на лекцію про корейське кіно. Під час зустрічі говоритимуть про творчість, світогляд та методи роботи метра азійського кінематографу Пака Чхан Ука, режисера фільмів «Олдбой», «Служниця», «Спрага» та багатьох інших. Кореєць уже встиг стати сучасним класиком, тож поговорити буде про що.

20 червня, 19:00, Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська, 3а

У четвер

Свято музики у Львові

У день літнього сонцестояння одночасно в містах по всьому світу відбувається Свято музики. Цього року музика поєднає 5 континентів, 120 країн та 800 міст, серед яких вже вшосте буде Львів.

Свято музики відрізняється від звичайних музичних фестивалів — воно відкрите для всіх, хто хоче взяти в ньому участь. Участь можуть брати як професіонали, так і аматори всіх стилів і напрямків. Всі концерти безкоштовні для публіки. Заходьте на сторінку події і вивчайте програму.

21 червня, 10:00-22:00, вулиці міста і заклади Львова

Підсумковий концерт Львівської Школи Джазу

У рамках Свята музики, підсумковий концерт відіграють і молоді джазові музиканти з Львівської Школи Джазу. Зі сцени мистецького центру «Дзиґа» вони фонтануватимуть мелодіями та нестримною енергією.

21 червня, 19:00, вул. Вірменська, 35

Заключна лекція Юліана Чаплінського про стилі в архітектурі міст

Головний архітектор Львова заевршує цикл своїх лекцій у Центрі Шептицького. Остання лекція з циклу для тих, хто хоче навчитись розрізняти стилі архітектури, розуміти, за якими категоріями оцінювати будь-яку будівлю та під іншим кутом поглянути на звичні споруди, бачити в будівлях не лише конструкцію, а й демонстрацію ідей свого часу.

Адже архітектура — це ілюстрація історії людства, дзеркало цивілізації, яку кожне суспільство будує.

21 червня, 19:00, Центр Шептицького, вул. Стрийська, 29

Фото - Центру Шептицького/Facebook

Перегляд фільму «Процес» на підтримку Олега Сенцова

У парку культури під відкритим небом відбудеться кіноперегляд стрічки російського режисера Аскольда Курова «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». Це документальний фільм, в якому висвітлюються деталі перебігу справи Сенцова.

Вхід на перегляд фільму вільний. Під час події буде проводитися збір коштів на підтримку сім'ї Сенцова.

21 червня, 21:00, Парк культури та відпочинку ім Б. Хмельницького

НАШ САД - театрально-медійне дійство

Завершення 30-го сезону Львівського академічного театру імені Леся Курбаса відсвяткують просто неба поруч із будівлею театру. У четвер ввечері історія театру оживе на його фасаді.

Найяскравіші моменти з минулих вистав, ключові візуальні образи і музичні теми, знакові монологи поєднаються в єдину розповідь про театр. Красу і магію творитимуть художник Володимир Стецькович, режисер - Олесь Коваль, актори і актриси театру

21 червня, 22:00, вул. Леся Курбаса

У п'ятницю

Концерт ВІА «Арніка»

Легендарна «Арніка» знову на сцені! Впродовж 1970-80 рр. через популярний музичний колектив зі Львова пройшли десятки талановитих музикантів, серед яких Юрій Варум, Володимир Васильєв, Віктор Морозов і навіть Вікторія Врадій, відома під пізнішим сценічним іменем Сестричка Віка.

Послухати золоті хіти і легендарні голоси учасників і друзів «Арніки» можна буде у п'ятницю в концертній арені «Малевич». Квитки можна придбати тут.

22 червня, 19:00, просп. Чорновола, 2