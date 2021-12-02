Святослав Шевчук розповів про підготовку до візиту Папи Римського Франциска в Україну

Папи Римський Франциск може відвідати Україну найближчим часом. Про такі наміри повідомив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук під час Київського безпекового форуму 1 грудня.

Він розповів, що особисто розмовляв з Папою кілька тижнів тому, наголосивши, що Франциск дуже переймається долею українського народу.

«Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави», – сказав глава УГКЦ.

Святослав Шевчук також зазначив, що розповів Папі про сподівання українських церков на те, що війна закінчиться після того, як Папа відвідає Україну.

Нагадаємо, у квітні під час візиту прем’єр-міністра України до Ватикану Денис Шмигаль запросив Папу Римського Франциска до України з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності. У вересні архієпископ і митрополит РКЦ Мечислав Мокшицький в інтерв'ю згадував, що такий візит планується на 2022 рік.