На автомобілі Назарія Данила були наліпки таксі Opti, хоча він не мав ліцензії на таксування

Дрогобицький районний суд оштрафував на 17 тис. грн місцевого жителя, який надавав нелегальні послуги таксі. Назарій Данило співпрацював з оператором Opti, не маючи ліцензії на діяльність. Випадок з таксистом в Дрогобичі – унікальний, адже зазвичай нелегальних таксистів до відповідальності не притягують.

11 червня цього року Назарія Данила зупинили поліцейські, коли він таксував на автомобілі Skoda Octavia Tour у Дрогобичі. На машині була шашка з логотипом Opti. Автомобіль зупинили на вул. Опришківській о 12:10. У водія не було ліцензії на надання послуг таксі, тому на нього склали протокол про адмінпорушення.

На момент оформлення протоколу Назарій Данило зізнався правоохоронцям, що нелегально таксує і сказав, що таким чином підробляє. Однак уже у судовому засіданні 1 липня він заперечив, що надає послуги таксі. Зокрема, Назарій Данило заявив, що не визнає своєї провини і подав клопотання про закриття справи. Він розповів, що автомобіль, яким він керував, перебуває у власності його батька. У момент зупинки поліцією, за словами водія, він разом з товаришем їхав в особистих справах.

«На автомобілі є наліпки підприємства, яке надає послуги з переведення пасажирів (таксі), оскільки він підготував автомобіль для передачі в оренду з метою його використання як таксі. Господарською діяльністю з перевезення пасажирів він не займається, пасажирів не перевозив та не отримував за це кошти», – цитується позиція Назарія Данила у вироку суду.

Попри це у матеріалах справи є відеозапис, на якому видно, як автомобіль Skoda Octavia Tour надає послуги таксі. На відео зафіксовано, що в автомобілі перебував пасажир, який підтвердив, що заплатив таксисту 50 грн за послугу.

Таким чином суддя Дрогобицького райсуду Зоряна Павлів визнала Назарія Данила винним за ч.1. ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) і оштрафувала його на 17 тис. грн. Назарій Данило має 10 днів для оскарження цього рішення в апеляції.

Варто додати, що водії таксі в Україні в більшості працюють нелегально, не отримуючи на свою діяльність ліцензії. При цьому до відповідальності таких таксистів притягають дуже рідко, а операторів таксі не карають взагалі. Зокрема, за словами засновника компанії «Культура паркування» та експерта у сфері надання послуг таксі Сергія Партики, випадок накладення штрафу на Назарія Данило – скоріше, виключення з загальної тенденції.

«Реально на всю Україну, де 98% перевізників-нелегалів, за рік лише десятки оштрафованих. Не знаю, чому це сталося, чому саме цього одного водія оштрафували, можливо, невдалий для нього день був. Тому те, що одного оштрафувати – це скоріш виключення з правил…», – зазначив ZAXID.NET Сергій Партика.

На рівні держави питання легалізації ринку таксі в Україні піднімалося уже кілька разів, однак наразі до кінця не вирішено. Так, торік Мінінфраструктури розробило законопроект, згідно з яким, всі водії таксі мали б купувати спеціальний патент для роботи, однак парламент цей законопроект досі не розглянув. Нещодавно група народний депутатів знову підняла тему легалізації таксі.