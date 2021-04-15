У чоловіка вилучили водійське посвідчення, видане на померлого 12 років тому батька

У ніч на четвер, 15 квітня, патрульні затримали 47-річного львів’янина п’яним за кермом. Чоловік, позбавлений водійських прав, працював таксистом, використовуючи документ померлого батька.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що вночі на четвер патрульні зупинили автомобіль Dacia Sandero через порушення водієм ПДР. За кермом був 47-річний львів’янин. Він показав патрульним посвідчення водія з переклеєною фотографією, видане на 82-річного чоловіка. Під час спілкування з патрульними водій дуже нервував і погрожував знищити документ, а згодом зізнався, що підробив посвідчення батька, який помер 12 років тому, аби працювати таксистом. Підроблене водійське посвідчення у нього вилучили.

47-річний львів'янин таксував у нетверезому стані та використовуючи документ померлого батька

Окрім того, патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Drager показав результат – 0,55 проміле.

Також виявилося, що 47-річного львів'янина, який був за кермом, ще на початку березня суд позбавив водійських прав за ДТП, вчинену у стані сп’яніння. І ще один протокол щодо нього за керування у нетверезому стані перебуває на розгляді в суді.

На чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Винуватцю загрожує штраф 34 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу або адміністративний арешт.

Також на нього винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. За це передбачений штраф 20,4 тис. грн.