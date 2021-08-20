Угруповання «Талібан» активізувало пошуки афганців, які, на їхню думку, співпрацювали із силами США й НАТО під час їхнього перебування в країні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на таємну доповідь Центру глобального аналізу, представлену ООН.

Доповідь ґрунтується на повідомленнях очевидців і постраждалих. Зокрема автори стверджують, що таліби мають перелік афганців, яких хочуть допитати й покарати через співпрацю із Заходом. Особливо це стосується військових, поліцейських і слідчих колишньої влади.

У доповіді стверджується, що бойовики «Талібану» «арештовували і/або погрожували вбити або арештувати членів сімей тих, хто розшукується, якщо вони не здадуться талібам».

Як приклад наводиться лист «Талібану» до колишнього афганського чиновника від 16 серпня, від якого вимагали прийти до Комісії у справах збройних сил і розвідки «Ісламського емірату Афганістан», а в разі відмови – погрожували членам його родини.

Одного із членів сім’ї його кореспондента таліби вбили, а ще одного родича – поранили. Видання закликало владу Німеччини допомогти в евакуації людей, які співпрацювали з німецькими ЗМІ, а також їхніх родин.

Нагадаємо, що як 15 серпня на тлі виведення з Афганістану військ США «Талібан» заявив про повне захоплення територій країни і проголосив встановлення своєї влади. Фактично таліби захопили майже весь Афганістан всього за тиждень, не зважаючи на заяви ЦРУ, яке прогнозувало афганським військам ефективний опір талібам як мінімум до зими.

17 серпня Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести війська США з Афганістану, і що американські військові не братимуть участь у бойових діях, якщо афганці самі не готові боротися за свою землю.