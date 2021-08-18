«Талібан» анонсував заміну афганського триколору на білий прапор угруповання

В місті Джелалабад на сході Афганістану люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. У відповідь бойовики «Талібану» почали стріляти по протестуючих. Про це 18 серпня повідомила місцева агенція Pajhwok Afghan News.

Протестувальники вимагали від талібів зберегти статус державного для прапора колишнього афганського уряду. До цього «Талібан» анонсував заміну афганського триколору на білий прапор угруповання. Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти. Після цього демонстранти почали тікати.

Повідомляється, що серед мирного населення є вбиті та поранені, але їх точна кількість поки невідома. Також за попередніми даними, серед загиблих є працівники ЗМІ.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Представники талібів ситуацію поки що не коментували. Подібні акції протесту проходять в Кабулі і низці інших афганських міст. Повідомлень про їх перебіг наразі немає.

Нагадаємо, що як 15 серпня на тлі виведення з Афганістану військ США «Талібан» заявив про повне захоплення територій країни і проголосив встановлення своєї влади. Фактично таліби захопили майже весь Афганістан всього за тиждень, не зважаючи на заяви ЦРУ, яке прогнозувало афганським військам ефективний опір талібам як мінімум до зими.

17 серпня Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести війська США з Афганістану, і що американські військові не братимуть участь у бойових діях, якщо афганці самі не готові боротися за свою землю.