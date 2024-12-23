У 2024 році Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт-год. У 2025 році можливе подальше подорожчання світла, що зумовлене вимогами Міжнародного валютного фонду до Україні про підняття тарифів до ринкового рівня.

Проте з 1 січня 2025 року українці платитимуть за світло по-старому. Діятимуть наступні тарифи:

єдиний тариф – 4,32 грн/кВт-год;

з 23:00 до 7:00 (для власників багатозонних лічильників) – 2,16 грн/кВт-год;

з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року (для тих, хто має установки електричного опалення) – 2,64 грн/кВт-год.

Коли може зрости тариф на електроенергію

Вже влітку – з 1 червня 2025 року – ціна на електроенергію для побутових споживачів може піднятися, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Тариф може зрости до 6,64 грн/кВт-год. А впродовж наступних 2-3 років – до 9 грн/кВт-год.

Подальше підвищення тарифів пов’язане з вимогами МВФ, які передбачають вирівнювання їх до ринкового рівня.