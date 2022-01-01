Газопостачальні компанії, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на січень 2022 року. Вартість газу у різних постачальників коливається від 7,79 грн до 11,99 грн за м3.

Як повідомляє «Газправда», загалом на початку 2022 року газ для побутових споживачів не подорожчає й середня ціна коливатиметься від 7,79 до 11,99 грн за м3. До кінця квітня мають діяти поточні річні базові тарифи, які газопостачальні компанії переглядають раз на місцяць. Утім, за умовами контракту, вони не можуть їх збільшувати, а лише зменшувати.

Ціни на газ у січні від газопостачальних компаній:

Назва підприємства Річний тариф на січень 2022 р. ТОВ «Енерджі трейд груп» 7,799 ТОВ «Агросинтез Трейдінг» (NEOGAS) 7,80 ДП «Евода трейд» КП ТОВ «Луцькводоканал» 7,88 ТОВ «Черкасигаз Збут» 7,89 ТОВ «Уманьгаз Збут» 7,89 ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго» 7,90 ТОВ «Енергогарантія» 7,95 ТОВ «ГК "Нафтогаз України» 7,96 ТОВ «Газпостачсервіс» 7,96 ТОВ «Тернопільболгаз Збут» 7,96 ТОВ «Волиньенергозбут» 7,98 ТОВ «Прикарпат Енерго Трейд» 7,98 ТОВ «Закарпаття Енергозбут» 7,98 ТОВ «Львівгаззбут» 7,99 ТОВ «Київоблгаз Збут» 7,99 ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» 7,99 ТОВ «Харківгаз Збут» 7,99 ТОВ «Волиньгаз Збут» 7,99 ТОВ «Вінницягаз Збут» 7,99 ТОВ «Рівнегаз Збут» 7,99 ТОВ «Сумигаз Збут» 7,99 ТОВ «Хмельницькгаз Збут» 7,99 ТОВ «Чернівцігаз Збут» 7,99 ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» 7,99 ТОВ «Житомиргаз Збут» 7,99 ТОВ «Миколаївгаз Збут» 7,99 ТОВ «Запоріжжягаз Збут» 7,99 ТОВ «Тернопільоблгаз» 7,99 ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» 7,99 ТОВ «Полтавагаз Збут» 7,99 ТОВ «ТД Лубнигаз» 7,99 ТОВ «Закарпаттягаз Збут» 7,99 ТОВ «ЙЕ Енергія» 7,99 ТОВ «ГП Промсервіс» 7,99 ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг» 7,99 ТОВ «Мегаватт Енерго Компанія» 8,09 ТОВ «Еру Людям» 8,10 ТОВ «Львівенергозбут» 8,20 ТОВ «Донецькі енергетичні системи» (YASNO) 8,46 ТОВ «Киїівські енергетичні системи» (YASNO) 8,46 ТОВ «Дніпропетровські енергетичні системи» (YASNO) 8,46 ТОВ «Киїівгазенерджи» 8,70 ТОВ «Еру Трейдінг» 8,90 ТОВ «Луганськгаз Збут» 8,99 ТОВ «Одесагаз-постачання» 9,20 ТОВ «Маргаз» 9,75 ТОВ «Асканія Енерджі» 9,95 ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» 9,98 ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» 9,99 ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Ритейл Сервіс») 9,99 ТОВ «ЛКТ Електрум» 10,00 ТОВ «Свій» 10,00 ТОВ «М Газ Трейдінг» 10,18 ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» 10,20 ТОВ «Газпромпостач» 10,80 ТОВ «Гласкомерц» 10,80 ТОВ «Галнафтогаз» 10,99 ТОВ «Хмельницькенергозбут» 11,00 ТОВ «ТАС Енергія України» 11,22 ТОВ «Юніверс Газ» 11,40 ТОВ «Стрийнафтогаз» 11,99

Нагадаємо, що «Львівгаз», що є природнім монополістом у Львівській області і контролює понад 50% газопроводів, у 2022 році підвищить тариф на постачання газу на 1 коп: з 1,68 грн/м3 до 1,69 грн/м3 без ПДВ. Оскільки споживачі разом із доставкою газу сплачують також й ПДВ (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,03 грн/м3.

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