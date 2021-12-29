У «Тернопільводоканалі» просять споживачів подати показники до Нового Року, щоб потім не переплачувати за новими цінами

У Тернополі водопостачання та водовідведення для споживачів подорожчає на 20%. Тариф зросте з 1 січня 2022 року. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засідання 22 грудня.

Наразі у Тернополі для побутових споживачів діє тариф 30 грн за кубометр на водопостачання та водовідведення. З 1 січня 2022 року ціна на кубометр становитиме понад 36 грн. Комунальна послуга подорожчає більше ніж на 20%.

Основна причина зростання тарифу – здорожчання електроенергії. «Потреба в коригуванні тарифів назрівала ще зі серпня, коли вартість електроенергії для підприємств почала стрімко зростати. Якщо на початку літа вона не дотягувала до 3 грн за Кв/год, то наприкінці осені вже перевищувала 5 грн. Для надання цілодобових послуг з водопостачання та водовідведення комунальне підприємство щодня витрачає понад 300 тис. грн на електроенергію», – зазначають в «Тернопільводоканалі».

Новий тариф вступить в дію з 1 січня 2022 року. В середньому для тернополян ціна росте на 6 грн.

«До підвищення 1 куб вартував 30 грн 2 коп. Зараз буде коштувати 36 грн 70 коп. Підняття тарифу відбудеться з 1 січня наступного року. Тому ми просимо наших споживачів, щоб до кінця грудня вони ще встигли подати показники, щоб мати можливість розрахуватися за спожиту воду за старими цінами, а не вже за новими», – розповідає ZAXID.NET начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз.

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення комісія встановила для 45 водоканалів України. Найбільше ціна на воду зросла у водоканалі «Житомирводоканал» – на більше ніж 27% і становитиме понад 31 грн. А є місто, де після прийняття рішення комісією ціна, навпаки, у відсотковому співвідношенні знизилася на 1,55%. Раніше у Запоріжжі люди платили понад 55 грн за кубометр. А з 1 січня платитимуть 54 грн 63 коп.