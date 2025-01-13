«Циганський король» вирішив остаточно повісити рукавички на цвях

Британець Тайсон Ф'юрі вирішив завершити кар'єру боксера після подвійної поразки українцю Олександру Усику. Відповідну заяву 36-річний спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

«Привіт усім, я з коротким повідомленням. Я хотів би оголосити про завершення кар'єри у боксі. Це було чудово. Мені подобалася кожна хвилина, і я збираюся закінчити на цьому», – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, у травні 2024-го Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Тоді українець завдав британцю першої професійної поразки у кар'єрі. Щобільше, Олександр був близький до того, аби нокаутувати суперника в дев'ятому раунді, однак рефері не дозволив цього зробити, почавши відраховувати нокдаун.

У грудні 2024 року відбувся бій-реванш, в якому знову переміг Усик (одностайним рішенням суддів). Ф'юрі у традиційному для себе стилі заявив, що вважає переможцем себе, а результат протистояння назвав «різдвяним подарунком» Олександру.

Цікаво, що це вже не перша заява Ф'юрі про завершення кар'єри. У квітні 2022-го він після захисту титулу чемпіона світу WBC (у поєдинку проти британця Ділліана Вайта) вже вішав рукавички на цвях. Однак через 4 місяці змінив своє рішення, аби вийти в ринг проти Дерека Чісори.

До слова, сумарно Ф’юрі провів на професійному рингу 37 боїв: 34 перемоги (24 нокаути), 2 поразки, 1 нічия. Був чемпіоном світу за версіями WBC (2020-2024), IBF (2015), WBA Super (2015-2016), WBO (2015-2016).