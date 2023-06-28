Тайваню довелося піднімати винищувачі

Тайвань виявив у вівторок два російські військові кораблі біля свого східного узбережжя й направив свої літаки та кораблі для спостереження за нами. Про це повідомило міністерство оборони країни, пише Reuters.

Два фрегати пливли в північному напрямку біля східного узбережжя Тайваню, а потім відійшли від «зони реагування» Тайваню в південно-східному напрямку біля портового міста Суао, де розташовано великий тайванський військово-морський флот. Збройні сили Тайваню направили літаки та кораблі для спостереження та активували ракетні системи берегового базування. Після цього російські кораблі розвернулись і відійшли від Тайваню.

Приблизна локація, де було виявлено російські кораблі

Російські ЗМІ раніше повідомляли, що загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії увійшов у південні райони Філіппінського моря «для виконання завдань у рамках далекого морського переходу».

Напередодні повідомлялось, що китайські бомбардувальники H-6K почали використовувати гіперзвукові ракети YJ-21 для патрульних місій навколо Тайваню. Подібні дії зі сторони Китайської Народної Республіки дестабілізують ситуацію в регіоні та створюють додатковий тиск на Тайвань.