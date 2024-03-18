Наприкінці вересня 2023 року Міністерство енергетики України та НКРЕКП затвердили «Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків», який розроблений відповідно до статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Що це означає для звичайного споживача розповіли у Львівській філії «Газмережі».

Національний регулятор (НКРЕКП) затвердив норми виконання техобслуговування

Раніше за належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків відповідали балансоутримувачі – ЖКГ, ОСББ, керівна компанія тощо. Проте обов’язки замовників і виконавців, а також граничні норми вартості робіт і перелік робіт не були законодавчо визначені. Як результат, внутрішньобудинковими мережами більшості будинків ніхто не займався. Тому національний регулятор (НКРЕКП) врегулював це питання, затвердивши:

типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання;

методологію розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків;

граничні вартості робіт на 2024 рік.

На підставі цих норм оператор ГРМ та інші суб’єкти господарювання, які мають право на виконання відповідних робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках формують кошториси під кожний багатоквартирний будинок.

Які саме послуги включають роботи з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж?

Технічне обслуговування – це:

планове випробування систем на щільність;

технічне обслуговування систем газопостачання, запірних пристроїв, газовикористовуючого обладнання, призначеного виключно для опалення місць загального користування;

перевірка на герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання;

усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

Чому важливо проводити обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж?

Обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж є критично важливим для безпеки людей. Стан системи має контролюватися професіоналами, інакше стрімко зростає ризик аварій. Неналежне або відсутнє технічне обслуговування в останні роки становить загрозу для людей, особливо, враховуючи додаткове навантаження, яке покладається на інфраструктуру країни в умовах війни.

Мережі перевірятимуть на можливі витоки газу, а несправності усуватимуть. Вартість профілактичних робіт буде значно меншою, ніж ремонтних, коли трапилась біда і проблему треба вирішувати терміново.

Чи треба щось робити споживачам?

Так, потрібно звернутися до балансоутримувача – управителя багатоквартирного будинку, ОСББ чи житлово-будівельного кооперативу, або уповноваженої особи, щодо укладання договору на ТО будинку, на підставі якого вони надалі будуть тримати зв’язок з виконавцями робіт.

Хто виконує технічне обслуговування і чи є у споживачів вибір?

ОСББ чи керівна компанія будинку можуть самостійно обирати підрядника, який обслуговуватиме газові мережі. Основна вимога до виконавця, що проводитиме обслуговування мереж – мати кваліфікованих фахівців і дозвіл на проведення робіт.

ВАЖЛИВО: згідно з чинним законодавством, у разі відсутності укладеного договору з Колективним замовником, усі співвласники багатоквартирних будинків автоматично приєднуються до умов Типового договору.

На підставі договору Оператор ГРМ формує графік технічного обслуговування кожного будинку.

Якщо ОСББ чи керівна компанія вже автоматично були приєднані до договору обслуговування з Оператором ГРМ, але хочуть змінити виконавця робіт, алгоритм простий: підписується угода з іншою компанією і впродовж 15 днів із моменту підписання уповноважена особа має повідомити про це Оператора ГРМ та розірвати угоду, укладену за замовчуванням.

Третя платіжка на газ також буде приходити щомісяця?

Ні, плата за обслуговування буде нараховуватись лиш раз на 3 або 5 років. Розрахунки на оплату будуть надаватись лише у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування. Періодичність виконання робіт залежить від того, як давно мережі були побудовані та скільки років вони вже використовуються для доставки газу. Якщо газові мережі вашого будинку використовуються менш як 25 років, їх потрібно обслуговувати один раз на 5 років. Якщо вони працюють більш як 25 років – раз на 3 роки.

Хто встановлює ціну на технічне обслуговування?

Оплата за обслуговування є максимально прозорою. Ціна передусім залежить від обсягу робіт конкретно для вашого будинку. Тариф відкрито публікується на сайті компанії, що проводить обслуговування. Він розраховується на підставі двох документів:

методології розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт і послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків;

граничних вартостей робіт на 2024 рік.

Обидва документи затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Куди платити гроші?

Рахунки на оплату будуть надані Вашим Оператором ГРМ або організацією, з якою уклав договір на проведення робіт балансоутримувач.

Як людині дізнатись, коли саме технічне обслуговування буде проводитись в його будинку?

Графіки проведення робіт наразі формуються. Оператор ГРМ на своїх ресурсах проінформує, коли вони будуть сформовані. За 10 днів до проведення технічного обслуговування також розміщуватимуть відповідні оголошення на будинках.

Чи буде 3-тя платіжка лише у мешканців багатоквартирних будинків, чи це також стосується мешканців приватних будинків?

Наразі це питання стосується лише багатоквартирних будинків та гуртожитків. Власники приватних будинків, як і раніше, можуть укладати договори на ТО у своїх будинках самостійно. Оператори ГРМ не перестають виконувати ТО систем будь-якої власності за умови наявності відповідного договору.

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