В оновленнях месенджера Telegram з’явилась можливість перенести свої повідомлення, фото, відео та документи з інших додатків для спілкування – WhatsApp, Line та KakaoTalk, повідомляється у блозі команди Telegram.

«Це працює як з особистими чатами, так і з групами. Щоб перенести чат з WhatsApp для iOS, достатньо відкрити сторінку з інформацією про контакт або групу, натиснути “Експорт бесіди” і вибрати Telegram у меню “Поділитися”. На пристроях Android усередині чату WhatsApp потрібно натиснути ⋮ > Більше > Експорт бесіди, а потім вибрати Telegram у меню “Поділитися”», – сказано у повідомленні розробників.

Крім того, на iOS у WhatsApp можна також експортувати дані просто зі списку чатів. Достатньо провести на чаті вліво і вибрати '…' > Експорт бесіди", - йдеться у повідомленні.

«Перенесене до Telegram листування майже не займе додаткової пам'яті на вашому телефоні. На відміну від старих застосунків для обміну повідомленнями, Telegram дозволяє не зберігати повідомлення та фотографії з листування на пристрої», – додали розробники.

У соцмережі заявили, що користувачі Telegram можуть не лише експортувати історію повідомлень, а й видаляти повідомлення будь-коли для всіх учасників листування, не залишаючи слідів. Крім того, розробники запевнили, що сервери Telegram не зберігають інформації про видалені чати та записи в історії викликів, тож ці дані зникнуть назавжди.

Нагадаємо, на початку січня цього року найпопулярніший у світі месенджер WhatsApp, який має 2 млрд користувачів, попередив про оновлення своєї політики конфіденційності. Якщо користувачі хочуть і надалі використовувати застосунок, їм до 8 лютого обов’язково треба погодитися на нові умови, які стали предметом широкої критики.

Нові правила передбачають, що WhatsApp може обмінюватися даними з мережею Facebook, якій він належить. Обмін даними з Facebook насправді був передбачений роками, але дотепер від цієї функції можна було відмовитися, пояснювало раніше «Радіо Свобода».

Багато користувачів розкритикували такі дії WhatsApp і висловлювали різні побоювання щодо своєї конфіденційності. Однак на практиці нова політика конфіденційності просто відображає те, як WhatsApp обмінюється даними з Facebook з 2016 року.

Популярний в Україні месенджер Telegram заснував росіянин Павло Дуров, який також був творцем російської мережі «ВКонтакте». Наразі Дуров проживає у США, а точної інформації про те, де розташовані офіси Telegram, немає.