Відомий відео-сервіс YouTube видалив канал народного депутата від президентської партії «Слуга Народу» Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США, повідомила громадська організація «Центр протидії корупції».

«Цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти YouTube», – таке повідомлення з’являється при спробі зайти на канал Дубінського.

Які саме правила порушив народний депутат від «Слуги народу» – невідомо, але у «Центрі протидії корупції» це пов’язують з санкціями, які США ввели проти Дубінського за втручання в президентські вибори у цій країні.

«Американська корпорація Google, яка адмініструє YouTube, не може мати відносин з особами, які підпали під дію санкцій США. Це, схоже, стало причиною видалення YouTube-каналу Олександра Дубінського Dubinsky.pro, адже він використовувався для поширення фейків щодо виборів президента США», – вважає виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк.

Сам Дубінський, коментуючи рішення YouTube, заявив, що це сталося після «доносів українських аферистів».

Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубінського 11 січня. Його вважають причетним до мережі іноземного впливу, пов’язаної з Андрієм Деркачем. США вважають, що ця мережа має зв’язок з Росією.