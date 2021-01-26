Олександра Дубінського підозрюють в ухиленні від сплати податків і відмиванні доходів

Національний банк України повідомив банки про запроваджені санкції США проти 39-річного народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського та попередив їх про ризики співпраці із особами, які перебувають у санкційному списку. Про це у вівторок, 26 січня, повідомив новинний портал LIGA.net із посиланням на лист НБУ.

«У зв’язку з цим (санкціями – ред.) звертаємо увагу на ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, і вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками», – йдеться у листі.

Раніше нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що Monobank запропонував йому закрити свій рахунок. Дубінський вказав, що не буде цього робити.

Нагадаємо, США ввели санкції проти Олександра Дубінського через втручання у президентські вибори в цій країні. Разом з ним до санкційного списку потрапили ще шестеро українців – екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка (Кадирова), прокурора Костянтина Кулика, який вів справу Burisma, екс-працівника посольства України у Вашингтоні Андрія Теліженка та «пов’язані з Андрієм Деркачем» Антон Симоненко, Дмитро Ковальчук та Петро Журавель.

Під санкції також потрапили компанії «Ера-Медіа», «ТОВ Скептик», воно ж «Бегемот Медіа» інформагентство «Only News» та «Nabuleaks», які Мінфін США називає підставними медіа, що поширювали недостовірну інформацію.

Невдовзі після цього Офіс генерального прокурора України відкрив проти Дубінського кримінальне провадження за ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

На засіданні фракції «Слуги народу» президент Володимир Зеленський просив Дубінського вийти із фракції, однак той відмовився.

Екс-журналіст Олександр Дубінський потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від «Слуги народу» на позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 липня 2019 року. У червні 2020 року Дубінський також очолив партійний осередок «Слуги народу» в Київській області.