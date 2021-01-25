Олександр Дубінський 11 січня потрапив під санкції США

Президент Володимир Зеленський просив вийти народного депутата Олександра Дубінського із фракції «Слуга народу», але той відмовився, повідомила увечері в понеділок, 25 січня, «Українська правда» з посиланням на свої джерела у президентській партії.

Зеленський на зустрічі з депутатами своєї парламентської фракції заявив, що Дубінський має піти із фракції, щоб не підставляти «Слугу народу» під удар і зазначив, що попереджав нардепа ще до санкцій, щоб той не ліз у тему плівок і не зв’язувався із Андрієм Деркачем, бо той є «агентом ФСБ».

Також президент нагадав, що Дубінський «розколював фракцію весь час», і що його «журналістська діяльність» під час депутатства знижувала рейтинг та імідж фракції.

Співрозмовник «Української правди» розповів, що за Дубінського заступився його однопартієць Максим Бужанський, мовляв, фракція має своїх підтримувати, на що Зеленський відповів, що вони саботували багато законопроектів, натякнувши, щоб не апелювали до командності.

Також співрозмовник видання розповів, що Дубінський кричав, нібито народна депутатка Анастасія Радіна зрадила Україну, працює на іноземні спецслужби, а «шабунята й соросята» його оббрехали і ввели Зеленського в оману.

Президент у відповідь на це заборонив нардепові прикриватися ним, а звинувачення Дубінського у бік «Центру протидії корупції» назвав дитячими, пояснивши що «це не гілка влади, а громадська організація, щоб її критикувати». Також Зеленський порадив Дубінському утриматися від виправдань.

Голова держави запропонував фракції зібрати голоси "за" та "проти" Дубінського, а сам готовий зустрітися з керівництвом фракції та обговорити, що робити далі.

Як йдеться у публікації, суперечка Зеленського з Дубінським тривала понад 30 хвилин.

Нагадаємо, США ввели санкції проти Олександра Дубінського через втручання у президентські вибори в цій країні. Разом з ним до санкційного списку потрапили ще шестеро українців.

Невдовзі після цього Офіс генерального прокурора України відкрив проти Дубінського кримінальне провадження за ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Колишній журналіст Олександр Дубінський потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від «Слуги народу» на позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 липня 2019 року. У червні 2020 року Дубінський також очолив партійний осередок «Слуги народу» в Київській області.