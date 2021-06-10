Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила виключити державний білоруський телеканал «Білорусь 24» з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Таке рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер, 10 червня, повідомив «Детектор медіа».

Нацрада проводить постійний моніторинг цього телеканалу. Однак, за словами члена Нацради Максима Онопрієнка, останнім часом регулятор зафіксував серед учасників ефірів каналу присутність осіб, які становлять загрозу для безпеки України та інші порушення. А оскільки Білорусь не підписала конвенцію про транскордонне телебачення, то рішення щодо каналу потрібно приймати відповідно до вимог українського законодавства.

«Тому ми вповноважені вилучити канал без процедури передбаченої конвенцією», – сказав він.

«Детектор медіа» також пише, що користувачі Facebook неодноразово звертали увагу регулятора та Міністерства культури й інформаційної політики на контент каналу. Однак офіційно скарг з цього приводу до Нацради не надходило.