Лукашенко підписав указ, яким заснував у Білорусі День народної єдності

Олександр Лукашенко підписав указ, яким заснував у Білорусі нове державне свято – День народної єдності. Його планують відзначати 17 вересня – у день, коли Радянський Союз напав на Польщу. Про це повідомила прес-служба Лукашенка.

Представники самопроголошеного президента назвали цю трагедію «актом історичної справедливості».

«Цей день став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, розділеного проти його волі в 1921 році за умовами Ризького мирного договору, і назавжди закріпився в національній історичній традиції», – йдеться у повідомленні.

Там також заявили, що сьогодні білоруський народ демонструє єдність «у виборі стратегічного курсу на розбудову сильної, суверенної й квітучої країни»: «Встановлення Дня народної єдності 17 вересня підкреслює спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності».

Нагадаємо, що Ризький мирний договір підписали 18 березня 1921 року між представниками РСФРР і УСРР, з одного боку, та Польщі – з іншого. Він закінчив радянсько-польську війну 1919-1920 років та закріпив поділ українських та білоруських земель між Польщею та СРСР.

17 вересня 1939 року Радянський Союз напав на Польщу. Цей акт став частиною початку Другої світової війни, яка розпочалася 1 вересня того ж року нападом нацистської Німеччини на Польщу.

Вторгнення радянських та німецьких військ до Польщі у 1939 році відбулося згідно з таємною частиною пакту Ріббентропа-Молотова та призвело до остаточної окупації Польщі СРСР та нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.