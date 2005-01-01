«Національні Дружини» взяли під охорону телеканал ZIK

Члени організації «Національні Дружини» у нюзрумі телеканалу ZIK

В організації «Національні Дружини» заявили, що взяли під охорону телеканал ZIK, щоб «захистити свободу слова». На телеканалі інформацію підтвердили й повідомили, що 26 березня самі звернулися до «нацдружинників» з проханням про охорону на тлі ймовірного силового захоплення телеканалу.

Там зазначили, що з проханням про допомогу до них звернувся сам телеканал і від 27 березня Нацдружини «беруть на себе зобов’язання гарантувати представникам даного ЗМІ право на чесну роботу та повну безпеку».

Також на Facebook-сторінці «Національних Дружин» опублікували заяву від заступника директора телеканалу Вадима Зака, де йдеться про те, що нібито готуєся силове захоплення ZIK і є небезпека для життя та здоров'я колективу телеканалу. У цій заяві на ім’я керівника «Національних Дружин» Михайленку він попросив «нацдружинників» запобігти його «рейдерському захопленню».

Члени "Національних Дружин" у ньюзрумі телеканалу ZIK. Фото Романа Чернишова

«За наявною у нас інформацією, на телеканал ZIK готуються спроби силового захоплення. Національна поліція України та інші правоохоронні органи на наші заяви про спроби такого рейдерського захоплення не реагують. Враховуючи наведене, просимо вас забезпечити нагляд за приміщенням телеканалу ZIK, який знаходиться в Жовтневому палаці, розташованого за адресою: м. Київ, алея Героїв Небесної Сотні, 1, силами ГО “Національні Дружини” для запобігання його рейдерського захоплення невідомими особами», – написано в заяві.

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Як повідомляв ZAXID.NET, минулого тижня телеканал ZIK опублікував заяву, у якій також йшлося про те, що планується силове захоплення телеканалу. Тоді повідомлялося, що силове захоплення Жовтневого палацу, де дислокується телеканал, може статися будь-якої миті.

На ZIK додали, що «за інформацією з надійних джерел, за організацією захоплення стоїть Адміністрація Президента, однак здійснюватися атака на телеканал буде руками підконтрольних їй радикальних організацій».

Також повідомлялося, що з 1 березня Національна гвардія в односторонньому порядку розірвала угоду про охорону телеканалу.