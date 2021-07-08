Найближчими днями температура повітря у Львові та області залишатиметься спекотною та становитиме понад 30°С. Уже завтра позначка термометрів сягне 34°С.

Як повідомили синоптики львівського гідрометцентру, у п’ятницю, 9 липня, буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 15 – 20°С тепла, вдень 29 – 34°С тепла.

У суботу, 10 липня, вночі також без істотних опадів, а вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С тепла, вдень 26 – 31°С тепла.

У неділю, 11 липня, буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С тепла, вдень 26 – 31°С тепла.

У понеділок, 12 липня, протягом дня істотних опадів не очікується. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С тепла, вдень 26 – 31°С тепла.