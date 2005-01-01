Тереза Мей заперечила можливість проведення нового референдуму про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей

Голова уряду Великої Британії Тереза Мей заперечила можливість проведення повторного референдуму про вихід Об'єднаного Королівства зі складу ЄС.

В інтерв'ю виданню Bild вона сказала, що Велика Британія залишає ЄС, а не Європу, і не планує «спалювати мости», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Парламент дав британським громадянам право вибору, і вони прийняли рішення», – зазначила Мей.

Зауважимо, що Палата громад парламенту Великої Британії 17 січня прийняла в третьому читанні закон про Brexit. Дата виходу з ЄС призначена на 29 березня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що голова Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер Великобританії запропонували відмовитис від виходу з Євросоюзу. За словами Туска, якщо уряд Британії не змінить свій погляд на події, то Brexit з усіма негативними наслідками стане реальністю вже в березні 2019 року.