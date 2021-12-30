Під час новорічно-різдвяних свят у Тернополі підготували різноманітні концерти, вечірки, майстер-класи для дітей і не тільки. ZAXID.NET склав програму святкування, аби ви могли заздалегідь спланувати своє дозвілля та встигнути купити квитки.

До Нового року

30 грудня о 16:00 в Креативному кластері «Na Пошті», за адресою: вул. Коперника, 1, розпочнеться виставка художніх робіт «Ярмарок молодого мистецтва».

30 грудня о 19:00 розпочнеться святковий концерт Національного академічного духового оркестру України «Harry Potter. Музика з усіх фільмів». Концерт відбудеться в приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім.Т.Шевченка. Вартість квитків 220-550 грн.

30 грудня о 16:00 на Театральному майдані стартує «Різдвяно-Новорічний ярмарок». Гості та тернополяни зможуть покататися на різноманітних атракціонах. Вартість ставить від 30 грн. Також пригоститися різними смаколиками і традиційний глінтвейном. В рамках ярмарку працюватиме ковзанка. Вартість входу на ковзанку – 50 грн/год. Триватиме ярмарок до 23 січня 2022 року.

30 грудня о 16:00 в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкривається виставка «Сяйво ялинкових прикрас». На експозиції представлені півтори сотні оригінальних ялинкових прикрас. Вхід на виставку вартує 50 грн.

31 грудня о 20:00 в клубі селі Кобзарівка Тернопільської об'єднаної громади відбудеться новорічне свято «З Новим роком та Різдвом Христовим».

Новий Рік

1 січня о 12:00 на Набережній тернопільського ставу стартує святкова пробіжка «Новорічний Ternopil Runday». До участі запрошуються усі бажаючі. З собою необхідно мати лише святковий настрій.

1 січня о 14:00 традиційно громадськість покладатиме квіти до пам'ятника провідникові ОУН Степану Бандері. А о 19:00 відбудьтеся смолоскипна хода з нагоди річниці до дня народження Бандери.

1 січня в Українському домі «Перемога» проводитиметься конкурс на найкращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво». Вхід на виставку шопок для усіх безкоштовний.

До Різдва і по Різдві

2, 8 та 9 січня в Тернопільському академічному драмтеатрі ставитимуть різдвяну виставу за мотивами твору М.Гоголя «Ніч перед Різдвом». Початок вистави о 19:00. Вартість квитків від 50 до 100 грн.

2,8 та 12 січня до уваги діток пропонують дитячу виставу «Новорічна Гуцулія». Вистава розпочнеться о 10:00, 12:30 та 15:00 в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Вартість квитка – 80 грн.

5 січня в бібліотеці для молоді на вул. Новий світ, 19 відбудеться майстер-клас «Виготовлення сніжинки з рогози». Взяти участь в майстер-класі запрошують усіх бажаючих, матеріалами для виготовлення сніжинки забезпечують. На котру годину проводитиметься захід уточнять додатково на сайті міськради.

8 січня о 18:00 в Креативному кластері «Na Пошті» запрошують усіх бажаючих поринути в чарівну казку-вечірку за мотивами фільму про «Гаррі Поттера» – «Різдво у Гогсміті». Вхід безкоштовний.

11 січня в Тернополі відбудеться «Різдвяний концерт» Павла Табакова. Захід розпочнеться о 19:00 в приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім.Т.Шевченка. Вартість квитків 280-490 грн.

12 січня в приміщенні на вул. Новий світ, 19 відбудеться майстер-клас «Витинанка». Годину проведення майстер-класу повідомлять додатково.

В палаці культури «Березіль» в другій декаді січня проведуть театралізоване дійство «Чудеса на порозі» до новорічно-різдвяних свят для дітей пільгових категорій. Про час та дату повідомляють додатково на сайті міськради.