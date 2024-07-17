Чиновнику комунального підприємства повідомили про підозру

Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» закупило 12 генераторів за завищеною ціною. В результаті торгів з бюджету витратили зайвих 2 млн грн. Чиновник комунального підприємства, який відповідав за закупівлю, визначив переможцем фірму, яка пропонувала генератори за високою ціною. Поліцейські оголосили чоловіку підозру через службову недбалість.

Під час розслідування поліцейські спільно з співробітниками управління СБУ з’ясували, що один з керівників комунального підприємства допоміг виграти тендер із закупівлі генераторів фірмі, яка пропонувала пристрої за дорожчою ціною. В поліції не повідомляють про яке комунальне підприємство йдеться, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що тендер оголошувало КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Чиновник був відповідальним за організацію та проведення закупівель, однак він через неналежне виконання своїх службових обов’язків, визначив економічно не вигідного для комунального підприємства переможця закупівлі генераторів, зазначили в поліції Тернопільщини в середу, 17 липня.

«Через дії працівника підприємства уклали невигідні для бюджету договори про закупівлю 12 генераторів. Вартість пристроїв становила майже 6, 5 млн грн. Під час досудового розслідування встановили, що роздрібна вартість генераторів у інших підприємців становила на майже 2 млн грн дешевше», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оголосили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам) Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також чоловік може отримати штраф до 12 500 грн.