Щипитимуть вакциною Гардасил 9, виробництво Нідерланди

На Тернопільщині розпочинають кампанію з вакцинації дівчат від вірусу папіломи людини. Для цього в області вже завезли першу партію вакцини нідерландського виробництва. Її розподіляють між міськими та районними медзакладами і складають списки дівчат на вакцинацію, повідомили в «Суспільне.Тернопіль»

Загалом в області планують щепити майже 11 тисяч дівчат віком 12-13 років. До вакцини «Гардасил 9», яку отримали, входить 9 компонентів проти папіломавірусу людини. Основні з них – це тип 16 і 18, які є найбільш онкогенними і викликають рак шийки матки.

«Щеплення має бути зроблене до початку статевого життя, до початку інфікування. Саме тоді щеплення має найбільший ефект і високий рівень імунізації. За даними ВООЗ 99% раку шийки матки викликає саме вірус папіломи людини», – розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук.

Для Тернополя на першому етапі передбачено 600 доз вакцини. Наразі в Тернопільській міській дитячій поліклініці ще її не отримали. Однак графіки щеплень у поліклініці вже склали, повідомив медичний директор поліклініки Володимир Кучма.

«На сьогодні в нас є майже 3800 дітей на обліку. Є списки на кожен місяць і розпорядження по області й місту. Спочатку плануємо вакцинувати дівчат 13 років. Потім у міру надходження вакцини будемо охоплювати всіх дівчаток, починаючи з 12-річного віку», — сказав Володимир Кучма.

Дівчат 12-13 років вакцинуватимуть безкоштовно, всі інші можуть отримати вакцину лише платно. Додамо, що у січні 2025 року Тернопільська міська рада прийняла рішення про безкоштовну вакцинацію дівчат віком 9-14 років.

«Торік 19 доз закупили за кошти місцевого бюджету за програмою "Здоров’я громади". Це вакцина для дітей з багатодітних сімей, для дітей-сиріт і для дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей, чиї батьки хворіли на рак шийки матки та іншими онкологічними захворюваннями. Вже троє дітей отримали двічі це щеплення, як було передбачено за календарем минулого року. На лютий решту дев'ять дітей будуть повністю щеплені від папіломавірусу», – повідомив Володимир Кучма.

Основне захворювання, до якого може призвести вірус папіломи людини, – рак шийки матки. Лікарі додають, що якщо у дитини в сім’ї хтось з дорослих хворіє на рак, то відсоток захворіти є значно вищим.