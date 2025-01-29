У Тернополі дівчат віком 9-14 років безкоштовно вакцинуватимуть від вірусу папіломи людини. Гроші на закупівлю спеціальної дороговартісної вакцини виділять з міського бюджету, проте щепитимуть лише певні категорії неповнолітніх. Відповідне рішення ухвалили 29 січня під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради.

Це рішення є частиною комплексної програми міста «Здоров’я громади» і розраховане на два роки – до 2027-го, повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 29 січня.

Безплатно щепитися від ВПЛ зможуть кілька категорій неповнолітніх:

дівчата, які мають сімейний анамнез раку шийки матки та інших видів раку, викликаних вірусом папіломи людини (мама чи сестра хворіють або хворіли на рак шийки матки); для вакцинації потрібне направлення від лікаря;

дівчата, які мають ВІЛ: через ослаблений імунітет у них вищий ризик інфікування вірусом папіломи людини;

дівчата з малозабезпечених сімей.

Інші категорії теж зможуть отримати за бажанням щеплення, проте платно. Попередньо планують закупити вакцини, що захищають від найбільш небезпечних штамів вірусу – типу 6, 11, 16 та 18.

За закупівлю вакцин, облік дітей із цільових груп та проведення щеплень відповідатиме тернопільське комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Саме ЦПМСД за допомогою сімейних лікарів складатиме списки на безоплатну вакцинацію, після чого родинам будуть пропонувати щепитися, повідомили ZAXID.NET у міськраді.

Додамо, що процедура щеплення від вірусу папіломи людини передбачає саму вакцинацію та ревакцинацію через пів року. Вартість однієї дози вакцини залежно від виробника стартує від 1700 грн і до 5300 грн за одну дозу.