У Варшаві продовжили тестування стічних вод на наявність поліовірусу

У стічних водах Варшави виявили мутований вірус поліомієліту. Представники охорони здоровʼя Польщі закликають батьків та опікунів дітей зробити щеплення, яких не вистачає. Про це повідомив телеканал Polsat News в понеділок, 18 листопада.

Головний санітарний інспектор Польщі Павло Гжесьовський розповів, що поліовірус другого типу виявили у зразках муніципальних стічних вод, зібраних у Варшаві в листопаді. Це штам, який може викликати поліомієліт, також відомий як хвороба Гейне-Медіни, гостре вірусне захворювання, яке характеризується переважним ураженням ЦНС з виникненням парезів і паралічів.

Медики пояснюють, що виявлення вірусу не свідчить про факт захворювання людей. Однак Головна санітарна інспекція Польщі закликає вжити превентивних заходів відповідно до рекомендацій ВООЗ.

«Звертаємось до медичного персоналу та батьків і опікунів дітей, які не були щеплені або не пройшли повний курс щеплень проти поліомієліту, з проханням завершити щеплення, яких бракує. Вакцинація безплатна для всіх людей віком до 19 років. Щеплення проводяться інактивованою вакциною (ІПВ), яка є ефективною та безпечною», – сказав Павло Гжесьовський.

Головний санітарний лікар нагадав, що нещодавно подібні випадки трапились в Іспанії та Великій Британії. У Варшаві продовжили тестування стічних вод, оцінили групу невакцинованих проти поліомієліту дітей у місті та оновили запаси вакцин проти поліомієліту. Школи також активно долучились до інформаційної кампанії, надаючи батькам інформацію в електронних щоденниках про поліомієліт та необхідність завершення курсу вакцинації.

Видання пригадує, що останні два випадки захворювання на поліомієліт в Польщі були зафіксовані в 1982 і 1984 роках. Утім через появу випадків цієї хвороби в Азії та Африці, муніципальні стічні води регулярно перевіряють на наявність вірусів поліомієліту. У Головній санітарній інспекції Польщі повідомляють, що іноді під час таких тестів виявляють мутовані форми вірусу, які не становлять загрози для вакцинованих людей, але можуть бути небезпечними для тих, хто не має поствакцинального імунітету.

Довідка

Поліомієліт (поліо) – гостра інфекційна хвороба, зумовлена поліовірусом. Хвороба спричиняє інвалідність і є небезпечною для життя. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Захворіти на поліомієліт можуть невакциновані діти й дорослі. У зоні найбільшого ризику діти віком до п’яти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.