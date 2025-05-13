Автобуси придбали в однієї і тіє ж фірми

Департамент освіти та науки Тернопільської обласної військової адміністрації закупив 28 нових шкільних автобусів з місцями, передбаченими для школярів з інвалідністю. Два тендери на загальну вартість понад 104 млн грн оголосили у квітні. Обидві закупівлі отримало київське підприємство ТОВ «Бас Мотор», яке раніше було дистриб’ютором транспорту бренду «Богдан» однойменної автомобільної корпорації.

Закупівля шкільних автобусів для Тернопільщини фінансується в рамках угоди між Україною та Європейським Союзом. Загалом у квітні департамент освіти та науки ТОВА оголосив два тендери на поставку такого транспорту в область. Перший тендер на Prozorro був на суму понад 80 млн грн, а другий – на понад 24 млн грн. На обидва подало свою заявку ТОВ «Бас Мотор», з яким 22 квітня були підписані угоди на постачання шкільних автобусів в Тернопільську області.

За умовами тендерів підприємство має до 15 серпня 2025 року привезти транспорт в Тернопіль. У вимогах покупця зазначається, що транспорт повинен бути новим, виготовленим 2023 року, та з повним пакетом необхідних документів. Автобуси мають бути з гарантією на два роки або розраховані на 100 тис. км пробігу. Транспортні засоби повинні бути жовтого кольору з написами по обидва боки «Шкільний автобус». Кількість місць для школярів в кожному – від 17 і до 40. Робоче місце водія повинно бути обладнане звуковою сигналізацією «Прошу зупинитись». Окрім того, в автобусах має бути передбачено два місця для школярів з обмеженою здатністю для пересування.

У підписаній угоді про постачання транспорту зазначається, що підприємство поставить автобуси марки «Богдан» А224. Вартість одного автобусу становить 3,2 млн грн без ПДВ. Загалом за усі 28 автобусів мають заплатити понад 104 млн грн вже з ПДВ.

«Закупівля здійснюється на виконання вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility», – йдеться в тендерній заявці.

В департаментів освіти ТОВА нові автобуси розподілять у громади, де транспорт застарілий, або вийшов з ладу. В які саме передадуть, повідомлять додатково.

Додамо, що згідно з інформацією YouControl, ТОВ «Бас Мотор» зареєстроване у Києві і працює з 2011 року. Основний вид діяльності – виробництво автотранспортних засобів. Офіційний керівник і власник – Олег Міщенко. Раніше підприємство вказували дистриб’ютором транспорту бренду «Богдан» автомобільної корпорації «Богдан». У липні 2021 року за постановою Господарського суду Дніпропетровської області «Богдан Моторс» визнали банкрутом і розпочали процедуру його ліквідації. ТОВ «Бас Мотор» брало участь в аукціонах з продажу рухомого майна ПрАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» – автобусів бренду «Богдан». В 2025 році товариство вже взяло участь в державних тендерах на закупівлю автобусів на суму майже 283 млн грн.