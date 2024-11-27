Велопішохідний світлофор у Києві

З 1 травня 2025 року в Україні набудуть чинності зміни щодо дорожніх світлофорів. Нові положення ДСТУ ухвалили з метою гармонізації з європейськими нормами. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в середу, 27 листопада.

За словами Білошицького, нова редакція ДСТУ 4092:2024 щодо світлофорів, яка в травні замінить положення ДСТУ 4092-2002, принципово серйозних відмінностей не передбачає.

Відповідно до нових стандартів, стрілки на світлофорах будуть шевронні (скриншот)

У Національному інституті розвитку інфраструктури повідомили про основні відмінності нових світлофорів, зокрема:

стрілки напрямку руху на лінзах світлофорів будуть шевронні, оскільки їх краще видно (зараз на світлофорах – суцільні стрілки);

спільні велопішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах;

велосипедні світлофори, на яких з’являтиметься піктограма велосипеда. Вони матимуть лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватимуться праворуч від дороги, і лінзу 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що інформація про смарагдовий колір світлофорів, про яких повідомляли у мережі, не відповідає дійсності.

«Колір зеленого сигналу світлофора буде зеленим – більш насиченим, приведеним до європейських стандартів», – уточнив Білошицький.

Зауважимо, згідно зі стандартом, дорожні служби замінюватимуть на нові лише ті світлофори, в яких закінчився термін експлуатації або ті, що потребують ремонту. У випадку реконструкції чи нового будівництва доріг в Україні застосовуватимуть нові стандарти.