«Авакс проф» утримуватиме дев'ять доріг на Львівщині

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області з ТОВ «Авакс проф» уклала угоду на експлуатаційне утримання дев'яти доріг державного значення загальною довжиною 165,9 км. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 137,8 млн грн. Підрядник виконуватиме роботи до кінця грудня 2024 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник має оновити водовідні канави, скошувати траву, укріпити узбіччя, прибирати сміття, ліквідувати вибоїни, вирівняти дорожнє покриття на частині доріг. Крім цього, планують оновити огородження доріг, намалювати дорожню розмітку, демонтувати рекламні щити тощо. Також підрядник відповідатиме за прибирання снігу взимку.

Зазначимо, що підрядник обслуговуватиме такі дороги:

Славське – Хащованя (14,4 км);

Славське – Вигода (22,3 км);

Тухля – Плав'я (16,05 км);

Східниця – Верхнє Синьовидне (20,7 км);

Корчин – Дубина (4,3 км);

Турка – Східниця (38,9 км);

Верхнє Синьовидне – Дубина – Кам'янка (15,4 км);

M06 (Київ – Чоп) – Сколе (3,5 км);

Бориня – Мохнате (30,3 км).

Зазначимо, що участь в аукціоні взяли три компанії. ТОВ «Автомагістраль-Південь» запропонувало виконати роботи за 183,2 млн грн, а ТОВ «Шляховик-Т» за 142,8 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ «Авакс проф», яке запропонувало найнижчу ціну – 137,8 млн грн.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Авакс проф» зареєстроване в Тернополі й працює з 2010 року. Його основним видом діяльності є будівництво. Керівницею компанії є Наталія Грохола, а кінцевим бенефіціаром – Олександр Ярмоленко, який є чоловіком депутатки Тернопільської облради та керівниці департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко. Як повідомляв ZAXID.NET, торік голова Тернопільської облради Михайло Головко та двоє заступників начальника ТОВА вимагали саме в Олександра Ярмоленка понад 600 грн хабара за погашення боргу за ремонт вулиці Данила Галицького у Збаражі.

Станом на початок квітня 2024 року ТОВ «Авакс проф» отримала державних підрядів на 180,5 млн грн, а у 2023 році – на 178 млн грн. У судовому реєстрі можна знайти справу, у якій йдеться, що компанія впродовж 2018-2019 років могла ухилятися від сплати податків і завдати державі збитків на 9,3 млн грн.