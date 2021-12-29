Для трансплантацій органів також підготовлений персонал лікарні

Тернопільська міська лікарня №2 отримала ліцензію на трансплантацію органів. Національна служба здоров'я надала ліцензію медичній установі Тернополя після того, як заклад забезпечили необхідною апаратурою для операцій з трансплантації, а лікарі та медсестри пройшли навчання.

Ліцензію комунальна лікарня №2 отримала на трансплантацію нирки та серця. Для проведення таких складних операцій в лікарні є необхідне медичне обладнання.

«Ми проводимо оновлення всіх відділень нашої лікарні. Отримати ліцензію вдалося завдяки виконанню всіх умов від Національної служби здоров’я України щодо забезпечення закладу необхідною апаратурою та вивченням кваліфікованих спеціалістів для розвитку трансплантології у нашій лікарні. Наразі ми уже можемо виконувати пересадку серця та нирок», – розповідає директор комунального закладу «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» Ростислав Левчук.

За словами керівника медустанови, діючі лікарі-хірурги та середній медичний персонал спеціально проходили довготривале навчання в закордонних клініках, які спеціалізуються на трансплантації органів людини.

«У закладі планується здійснювати як пересадку органів, так і мультиорганний забір органів для пересадки їх в інших медичних закладах», – додає медичний директор з медичної частини Віталій Привроцький.

Тернопільську лікарню внесуть в базу, яку координують спеціалісти-трансплантологи. Окрім цього, Тернопіль додадуть до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин – бази, де міститься інформація, в який регіон потрібно той чи інший орган, і чи донор по всіх генетичних параметрах підходить для реципієнта.