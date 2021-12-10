На вул. Михалевича, 14, зокрема, розміщено будівництво восьмиквартирного житлового будинку. Забудовник не розробив проектно-кошторисну документацію на об’єкт, а експертиза проектної документації на цей об’єкт не здійснювалась. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю міської ради подав позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити будівельні роботи.

На вул. Чалдаєва розміщена незаконна будова церкви та багатоквартирного житлового будинку на території, яка належить парафії. У 2016 році в міській раді з'ясували, що земельна ділянка була надана лише для будівництва релігійної споруди, але аж ніяк житлового будинку поруч. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, видані управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради, були скасовані рішенням виконавчого комітету від 04.02.2016р.

Незаконна побудова храму і будинку на вул. Чалдаєва

Під час проведення позапланової перевірки комісія управління містобудування встановила, що на вул. Живова, 22 підприємець без будь-яких дозволів побудував магазин. В будівлі розмістили крамницю одягу і працює вона без прийняття об’єкту в експлуатацію.

На вул. Карпенка, 7 та вул. Весела, 15 комісія встановила, що власники квартир на перших поверхах самовільно, без будь-яких дозволів добудували прибудову до помешкання. У центрі Тернополя, на бульварі Тараса Шевченка, 16 та на вул. За Рудкою, 19 власники квартир на останніх поверхах вирішили добудувати мансардні приміщення і розширити житлову площу.

На вул. Микулинецькій, 46 підприємство «Інвест Родина» почало будівельні роботи без дозвільних документів. Зокрема, було вирито котлован під будівництво паркінгу та спортивного поля на території культурно-спортивного комплексу. На вул. Микулинецькій, 115 тернополянин добудував до котеджу ще одне приміщення і здійснив це без дозволів від міської ради.