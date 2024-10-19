Одна із будівель Свято-Духівського монастиря Почаївської лаври

Тернопільська обласна військова адміністрація відреагувала на дії Почаївської міської ради, яка разом з Почаївським Свято-Духівським монастирем Тернопільської єпархії УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі комплексу будівель Почаївської лаври.

Так, голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода просить правоохоронців перевірити діяльність міської ради, зокрема мера Почаєва Василя Бойка, які подали апеляцію на рішення суду, що повертало будівлі монастиря державі.

«У медіа області вийшли публікації про те, що Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. В ОВА був запрошений міський голова Василь Бойко, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП)», – повідомив В’ячеслав Негода.

Попередньо, за словами Негоди, у діях посадовців міської ради та виконкому є ознаки порушення законодавства. Відтак очільник області доручив начальнику Кременецької РВА Віталію Кудлаку посилити контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування Почаївської територіальної громади.

Нагадаємо, 14 серпня Господарський суд Тернопільщини повернув комплекс будівель Свято-Духівського чоловічого монастиря-скита Свято-Успенської Почаївської лаври у власність держави. Монастир перебував у власності Почаївської міськради із 2004 року.

Через місяць, у вересні, стало відомо, що Почаївська міська рада і Почаївський Свято-Духівський монастир Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) оскаржують рішення про повернення монастиря державі.

Розгляд апеляційного провадження на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель лаври, призначили на 31 жовтня.

Почаївський Свято-Духівський монастир – це чоловічий монастир-скит, заснований наприкінці XII – на початку XIII ст. У XV столітті тут заснували богословську школу. З 1713 по 1832 рік монастир був греко-католицьким. У 1725 році василіяни побудували на Скит-горі нову церкву в ім'я Святої Трійці, а також келії для братії. У 1959 році комуністична влада пограбувала та закрила обитель і перетворила її в психдиспансер. Головний храм став складом. Богослужіння в монастирі поновилися лише у 1990 році.