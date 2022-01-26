51-річний Антон Воронюк родом з с. Сосище Кременецького району

Тернопільська поліція оголосила в розшук військовослужбовця, який втік з військової частини в Теребовлі. 51-річний Антон Воронюк вийшов з казарм 17 січня і досі про його місце перебування нічого не відомо.

Про те, що один з військовослужбовців 44-ої артилерійської окремої бригади вийшов з території частини і не повернувся, в поліцію повідомило керівництво частини.

«Правоохоронці Теребовлі розшукують жителя с. Сосище Кременецького району 51-річного Антона Анатолійовича Воронюка. 17 січня чоловік самовільно покинув територію військової частини, що в Теребовлі й не повернувся», – повідомляють правоохоронці Тернопільщини.

Прикмети чоловіка – зріст 170 см, середньої статури, волосся темного кольору. Останній раз, коли його бачили в частині, він був одягнутий у військову камуфляжну форму та чорні шкіряні чоботи.

Працівники поліції звертаються з проханням, якщо хтось володіє інформацією про розшукуваного, то телефонуйте на лінію «102».