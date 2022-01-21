Угорська поліція розшукує за підробку документів людину з фотографією Василя Іванча, але під іншим прізвищем

Угорська поліція опублікувала повідомлення про розшук підозрюваного у підробці документів, проілюструвавши оголошення фотографією колишнього заступника голови Закарпатської обласної ради Василя Іванча. Першим про це повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола, який заявив, що Іванча розшукують за незаконне набуття громадянства Угорщини під іншим прізвищем. Сам Василь Іванчо у коментарі ZAXID.NET заявив, що інформація про його розшук є фейком і він неодноразово без проблем перетинав кордон з Угорщиною. На підтвердження своїх слів депутат опублікував на офіційній сторінці у Facebook фото закордонного паспорта з відмітками про перетин угорського кордону.

Про розшук закарпатського депутата угорською поліцією ввечері четверга, 20 січня, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола («Рідне Закарпаття») на своєму Telegram-каналі, зазначивши, що «Іванча підозрюють у підробці документів, зокрема незаконного набуття громадянства Угорщини під іншим прізвищем». «У документах про розшук Василь Іванчо фігурує як Іван Кабаль (KABALY IVÁN). Саме на це прізвище Іванчо й отримав угорське громадянство. До розшуку його подав Кішвардський районний суд, як громадянина Угорщини ще у 2017 році»,– стверджує Глагола, не пояснюючи, чому про це повідомляється тільки зараз.

На сайті угорської поліції дійсно опубліковане оголошення про розшук уродженця Закарпаття з іменем Ivan Kabaly та фотографією депутата Закарпатської обласної ради Василя Іванча. Дати народження не співпадають, що може пояснюватися тим, що колишній податківець і заступник голови Закарпатської облради міг отримати підроблені документи під іншим прізвищем.

Василь Іванчо відреагував на оприлюднену Віталієм Глаголою інформацію, назвавши її фейком та пов'язавши із кадровими питаннями, які розглядатимуться на сесії Мукачівської райради 21 січня: «Чекав коли почнуть мене вже обливати всяким брудом… Не дивно, що цей фейк з'явився саме сьогодні ввечері, напередодні сесії Мукачівської районної ради де мають розглядатись кадрові питання. Це тільки додає сил і показує, що ми рухаємось у правильному напрямі», – написав депутат на своїй сторінці у Fаcebook.

У коментарі ZAXID.NET Василь Іванчо зазначив, що людина на оприлюдненій на сайті угорської поліції фотографії дійсно схожа на нього, проте депутат неодноразово бував в Угорщині та проблем з візитами у нього за цей час не виникало: «Людина на фото схожа на мене. Я з 2017 року десятки разів був в Угорщині, жодних питань немає», – запевнив Іванчо.

«Завтра сесія Мукачівської райради, питання звільнення голови райради від Команди Андрія Балоги у порядку денному. Голоси від «Майбутнього» [політична партія «За майбутнє»] – вирішальні»,– додав депутат. На питання, чи планує звертатися за поясненнями до угорських правоохоронців Василь Іванчо відповів, що поки не думав над цим, «але можливо».

Вранці п'ятниці, 21 січня, Василь Іванчо на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото зі своїм українським закордонним паспортом та зі штампами про подорож до Угорщини 14 січня 2022 року, зазначивши, що жодних питань в угорських правоохоронних органів до нього «немає і не було». «Інформаційний вкид, зроблений у підібраний момент, є політично вмотивований. Зрозуміло хто за цим стоїть, чому це відбувається саме зараз і чий це почерк. Згодом, після певних юридичних консультацій, буде реакція чітка і у правовому полі. Про що, обов'язково поінформую», – зазначив у дописі Іванчо.

Зазначимо, екс-заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Іванчо був одним із учасників подій у обласній раді, якому закидували затягування процесу обрання нового голови облради Володимира Чубірка («Рідне Закарпаття») після дострокової відправки у відставку Олексія Петрова («Слуга народу»). Фракція «За майбутнє» за обрання нового голови облради тоді не голосувала.

Хто такий Василь Іванчо?

Народився 6 серпня 1977 року у селі Зубівка Мукачівського району. У 2001 році закінчив юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство», у 2005 – факультет післядипломної освіти УжНУ за спеціальністю «Облік і аудит». Кандидат юридичних наук. Державний радник податкової та митної справи III рангу.

Працював на різних посадах у податкових органах області, був заступником, першим заступником, начальником Головного управління Міндоходів у Закарпатській області. Очолював закарпатське відділення комерційного банку «Українська фінансова група». Був начальником юридичного департаменту ТОВ «Юридична група Ініціаліс».

Депутат обласної ради VI скликання (2010-2015 рр.). Тоді входив до складу депутатської групи «Закарпаття».

На місцевих виборах 2020 року обраний депутатом Закарпатської облради VIII скликання від політичної партії «За майбутнє». Є заступником голови фракції політичної партії «За Майбутнє».

Із початку скликання Василь Іванчо був заступником голови постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою; головою постійної комісії з питань законності, правопорядку та регламенту.

З 29 липня по 25 листопада 2021 працював заступником голови Закарпатської обласної ради.