За скоєне обом прикордонникам загрожує до 10 років ув'язнення

Правоохоронці затримали двох закарпатських прикордонників, які за хабарі інформували контрабандистів про розташування нарядів на кордоні зі Словаччиною. Військових затримали під час одержання 4,1 та 1,2 тис. дол. США. За хабарі прикордонникам загрожує до 10 років тюрми.

Як зазначається у п’ятницю, 14 січня, повідомила Державна прикордонна служба, одного з прикордонників затримали в Ужгороді після того, як військовий одержав 4,1 тис. дол. США за сприяння контрабанді сигарет у Словаччину. Прикордонник погодився допомогти переправити у закордон сигарети, надавши інформацію про час, коли на визначеній ділянці не буде нарядів.

Ще одного прикордонника затримали піл час одержання 1,2 тис. дол. США, які військовий взяв за інформацію про рух та розташування прикордонних нарядів на українсько-словацькому кордоні. Про місце затримання військовослужбовця не повідомляється.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірно вигоди службовою особою). Обом прикордонникам загрожує до десяти років ув’язнення.