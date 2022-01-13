Віталія Чуя звільнили з посади після повідомлення про хабар його підлеглого

Керівництво Державної податкової служби заявило про звільнення начальника ДПС у Рівненській області Віталія Чуя. Приводом стало затримання з хабарем кілька днів тому його підлеглого, заступника керівника відділу податкової служби на Рівненщині.

Про звільнення начальника податкової служби у Рівненській області виконувачка обов’язків голови ДПС України Тетяна Кирієнко заявила у четвер, 13 січня. Це повідомлення з'явилося через три дні після викриття на хабарі одного з підлеглих Віталія Чуя: у понеділок, 10 січня, поліція повідомила про затримання заступника начальника одного з відділів ДПС Рівненщини за хабарі від підприємців.

«Кожен керівник має нести персональну відповідальність за свої дії та вчинки своїх підлеглих. Мої рішення й надалі будуть відповідати вимогам нульової толерантності до корупції в ДПС. Переконана, що кожен фахівець ДПС підтримує та поділяє таку позицію. Платники податків мають бути впевненими, що вони захищені від будь-яких порушень їх прав представниками ДПС», – заявила Тетяна Кірієнко.

У повідомленні прес-служби ДПС уточнюється, що Тетяна Кірієнко вирішила звільнити очільника ГУ ДПС у Рівненській області.

ДПС також закликала повідомляти про випадки корупції серед податківців через сервіс «Пульс».