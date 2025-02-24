Правоохоронці Тернополя встановлюють групу чоловіків, які їздять на автомобілі, порушують правила дорожнього руху та стріляють з пістолета під час їзди. На відео з протиправними і хуліганськими діями Поліцейські натрапили на відповідне відео на одному з місцевих Telegram-каналів.

Відео, на якому видно, що один з чоловіків їде на задньому пасажирському сидінні і через відкрите вікно починає стріляти з пістолета, оприлюднили у місцевому Telegram-каналі у понеділок, 24 лютого. На відео видно, як автомобіль їде повз АЗС WOG і у цей момент пасажир на задньому сидінні простягає руку крізь відчинене вікно і здійснює один постріл у бік заправки. При цьому він знімає свої дії на відео.

В поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що вже встановлюють, коли саме відбулася ця подія і чи це було в місті.

«На відео, яке завірусилося в мережі, чітко видно, що простріли здійснили проїжджаючи повз заправку “WOG”. В Тернополі та по області є кілька таких заправок. Правоохоронці будуть встановлювати, чи це точно сталося на території нашого краю. Хуліганів знайдуть і на них складуть адмінпротокол», – зазначив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Коли правоохоронці встановлять правопорушників, то на них складуть адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП (Хуліганство). Чоловіки заплатять штраф в розмірі до 170 грн, а зброю конфіскують. Також на хуліганів можуть чекати громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Також в поліції закликали звертатися громадян, яким відома якась інформація про ці хуліганські дії.