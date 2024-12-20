Хулігану загрожує до 5 років в'язниці

У Тернополі чоловік в продуктовому магазині напав на продавця, а коли його інші працівники намагалися відтягнути, то собака зловмисника покусала адміністраторку. Про випадок в поліцію повідомили лікарі травматології, до яких звернулася жінка з ранами від укусів. Правоохоронці встановили особу чоловіка і затримали, йому загрожує до 5 років позбавлення волі та конфіскація тварини.

Інцидент трапився увечері 19 грудня в продуктовому магазині в одному із спальних мікрорайонів міста. Повідомлення в поліцію надійшло від медиків. До лікарні звернулася жителька Тернополя із рваними ранами ніг. Як з’ясувалося, потерпілу покусав собака в крамниці, де вона працює. В заклад виїхали поліцейські. За допомогою камер відеоспостереження та, опитавши свідків, правоохоронці з’ясували, що на двох продавців магазину напав 41-річний тернополянин. Він зайшов до закладу в стані алкогольного сп’яніння. Там почав сваритися з продавцем, а його собака покусала іншого.

«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, лаявся та вдарив одного з продавців в обличчя. Коли працівники магазину намагалися заспокоїти дебошира, його собака вкусила адміністраторку торгового закладу», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 20 грудня.

Хулігана затримали. Правоохоронці за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі. Також в чоловіка можуть конфіскувати домашню тварину.